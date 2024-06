Lee Smith / Action Images Via Reuters / Scanpix

Möödunud nädalal kirjutasime, et USA laulja Justin Timberlake arreteeriti New Yorgis joobes juhtimise eest. Loetud tunnid hiljem ta siiski vabastati ning nüüd on popstaar murdnud ka Insta-vaikuse.