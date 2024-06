«Mul oli tema eest ka häbi!» BSH uus saade kiskus üles vana tüli Kristina Pärtelpoja ja Mallukaga

Kui saate esimeses pooles käivad suured ettevalmistused galaõhtuks ning külastatakse õmblejat, juuksurit ja meikarit, siis teises pooles on läbi kaamerasilma näha Brigitte õhtut meelelahutusauhindadel. See ei möödu muidugi draamata, sest Brigitte peab samal peol viibima koos Kristina Pärtelpoja ja Mallukaga, kellega üksteist juba pea et aasta on avalikult vihatud.