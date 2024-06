Vabadusse ihkav lapsevägistaja jääb trellide taha: tema hoiak ei ole karistuse kandmise ajal muutunud

Ehkki 75-aastane lapsevägistaja on väidetavalt karistuse kandmise ajal ennast küll hästi ülal pidanud, leiab kohus, et enda suhtumist ja hoiakuid ta muutnud ei ole. «Kuivõrd Mõttus on sotsiaalprogrammi läbimisest keeldunud, ei saa öelda, et karistus oleks tema suhtes eesmärgi täitnud,» seisab kohtuotsuses.