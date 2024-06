56-aastane laulja ja muusikaikoon Céline Dion tegi paar aastat tagasi avaliku pöördumise, et põeb rasket ravimatut haigust nimega jäiga inimese sündroom. See on haruldane neuroloogiline haigus, mis põhjustab valulikke lihasspasme ja kerelihaste jäikust. Paraku mõjutab see tema võimet liikuda ja ka laulda.