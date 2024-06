Raadio Star FM hommikuprogrammis tuli kolmapäeval juttu kaalulangetusravimitest ja Ozempicust. Kui Puusepp rääkis, et on ka neid, kellel see üldse või nii efektiivselt ei mõju, tunnistas raadiohääl, et ka tema on seda kurikuulsat ravimit proovinud.