AINULT MEHED? Marianne Mikko imestab Vikerraadio suvekava saatejuhtide valiku üle

Rahvusringhääling annab teada, et Vikerraadio suvekava toob raadioeetrisse uued tegijad. ERRi pressiteadet kommenteerib ühismeedias endine Euroopa Parlamendi ja riigikogu liige Marianne Mikko, kes juhib tähelepanu sellele, et kõik uued tegijad on mehed. «Miks naised peavad olema Eestis kuuldamatud-nähtamatud?» küsib Mikko. Vikerraadio peatoimetaja Janek Luts ütleb, et suvekava ülevaates on välja toodud mõned saated, mis ei ole ammendav ülevaade kogu programmist ega inimestest, kes raadios saateid teevad.