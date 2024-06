KAHEKSA LAPSE EMA Müüjana töötav soomlanna kasvatab oma lapsi üksi: olen alati unistanud suurest perest

Noorelt emaks

Kui inimesed kuulevad, et Hämäläinenil on kaheksa last, on paljud üllatunud. Võõrad on küsinud, kas ta järgib lestaadiuslust, mis on luterlik äratusliikumine ja õpetus, mis on levinud eeskätt Soome, Rootsi ja Norra põhjaosas soomlaste ja saamide seas või kas lapsed on ikka normaalsed. Lisaks on küsitud, mitu last tal erinevate meestega on.