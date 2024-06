KLÕPSUD Koos Raul Eskoga romantilisse Rooma põrutanud Alika Milova jagab fotojäädvustusi reisist

Mõned kuud tagasi hakati meediaveergudel sahistama, et superstaarisaates tuule tiibadesse saanud Alika Milova veedab aega filmitegija Raul Eskoga.

Mai lõpus, kui toimus Meelelahutusauhindade gala, jäi lauljatar suhteküsimusele vastates salapäraseks. «Tead, ma ütleks niimoodi, et mul on väga hea meel, et mind ümbritsevad nii lahedad ja nii andekad inimesed. Olen oma sõpradega ja oma eluga väga heas kohas ja pigem hoiaks oma eraelu enda teada,» sõnas Alika.