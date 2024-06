MIDA TEHA? «See ajab mind raha laristama!» Kolmekümnendates mees kurdab sotsiaalmeedias, et tal on puudu kallistustest

Üksik kolmekümnendates mees kurdab Redditis, et tal on tohutu läheduse vajadus ning mõnikord tunneb ta enda sõnul seetõttu ka väljakannatamatut ahastust. «Et õhtul oleks kellega rääkida näost näkku paar sõna ja vajan ka kallistamist!»

Mees väidab, et tema keha on üksilduse tõttu nii suures erroris ning ta usub, et just seetõttu teeb ta igasugu rumalusi. «See ajab mind tegema rumalusi nagu raha laristamine ja rumalate riskide võtmine,» kirjutab ta oma postituses ning lisab, et selline üksildustunne on temas kasvatanud ka hirmutunnet.