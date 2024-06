«IGA PÄEV KÜSIN RAHA» Endise Pärnu politseiniku juhitud ettevõtted jätavad väidetavalt töötajad tühjade pihkudega

«Olen muidu närvikavalt tugev mees, aga no... jube!» ütleb pärnakas Oskar, rääkides endise politsei välijuhi Toomas Tomsoni juhitavast ettevõttest Käitlus OÜ, kust ta maikuu palka on pidanud iga päev kontoris küsimas käima. Alles varakevadel kirjutasime, et taolisi probleeme on ka teistes Tomsoni juhitud firmades.