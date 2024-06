VIDEOD Tuntud räpivideo, humoorikad väljakutsed ja Eesti kuulsused: vaata, milliseid videoid tegi ootamatult lahkunud Karlos Kolk

22. juuni varahommikul leidsid Tallinna vangla ametnikud kambrist 23-aastase kinnipeetava surnukeha, kelleks oli Youtube'i platvormil tuntuks saanud Karlos Kolk. Prokuratuuri avalike suhete juht Kairi Küngas ütles pühapäeval, et vangla teabe- ja uurimisosakond esitas kannatanu 25-aastasele kambrikaaslasele kahtlustuse tapmises.

Kolk liitus YouTube'i kanaliga oktoobris 2013. Ehkki tänaseks on tema videotel vaatamisi üle 2,5 miljoni ja tellijaid 17 000, siis nooruki YouTube'i karjäär jäi siiski üürikeseks ning kestis umbes neli aastat.

«16-aastane Eesti poiss, kes armastab inimesi naeratama panna,» kirjutas Kolk kuus aastat tagasi oma Youtube'i kanali tutvustusse. Karlose kõige populaarsemal videol on tänaseks kogunenud üle poole miljoni vaatamise.

See on muidugi paljudele eestlastele tuttav «Vaata ette», 2014. aastal videoplatvormile üles laetud räpilugu.

«Ülihea ju. Ma näen küll, et temast võib isegi asja saada. Vaata, kui noor ta on, ja võrdle teistega,» sõnas üheksa aastat tagasi üks kommenteerija räpivideo all.