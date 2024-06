PULMAKLÕPS Tomi ja Anni Rahula tähistavad pulma-aastapäeva: meil on imelised kaks last ja üks beebi veel lisandumas

«Ma ei salga, et mul on väga vedanud… Jah, ma ei saa öelda, et ma eos arvasin, et ta täpselt niiiiii äge, hooliv ja naljakas on,» kirjutab Anni Rahula ühismeedias ja lisab: «Ei osanud nagu loota või oodata. Sellest ka see esimene mõttetera! Aimasin mõnda asja, aga enamus oli puhas vedamine! Me seiklus on olnud mõnus kulgemine… aga veidi kergelt kulgev vast peabki olema, see õige asi, vähemalt meie jaoks!»