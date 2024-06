VIDEOINTERVJUU Hendrik Sal-Saller ühest bändi reeglist: kui olen poolteist tundi kuskil ära tõmmanud, siis olen kalts

Neid artiste, keda igal Pühajärve jaanipeol kohtab, on vähe ja neid annab kokku lugeda ühe käe sõrmedel. Armastatud bänd Smilers on üks neist ja solist Hendrik Sal-Saller tõdeb, et Pühajärve eelkäija oli neile üks esimestest esinemistest Eesti lavadel. «Lava taga on olnud rohkem muutusi kui lava ees,» tõdeb laulja Elu24-le.