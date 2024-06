JAANIPÄEVABEEBI Sten-Erik Jantsoni ja Elina Kovalenko perre sündis tütar!

Sten-Erik Jantson ja Elina Kovalenko teatasid tänavu veebruaris, et ootavad perelisa. Paar andis koheselt teada, et neile sünnib tütar.

Mõlemad avaldasid ühismeedias pühapäeval, et tütar saabus nende ellu just 23. juuni ööl, veidi peale kahte. Postitusega viitasid lapsevanemad, et tütre nimi algab M-tähega.