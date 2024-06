Grete Paial on üks omapärane jaanipäeva traditsioon: olen seda kõvasti teinud, eriti enne aasta seksikaima tiitlit

Selleks, et eestlane saaks jaanipäeva täiel rinnal nautida, on vaja head muusikat! Kuid see tähendab seda, et Eesti muusikud peavad tähistamise asemel hoopis tööd tegema. Grete Paia avaldas Elu24-le, et tal oli enne Pühajärve jaanipidu esinemiste tõttu lausa unevõlg.