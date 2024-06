VIDEO Kahepäevane Pühajärve jaanipidu rahakotti lõhki ei löö: pressisin kõik endale sisse ja korraga!

Kui on hea toit laual, siis ei ole kahju selle eest ka head hinda maksta. Just nii näib olevat suhtumine tänavusel Pühajärve jaanipeol, kus peab näiteks toidu eest välja käima korraliku summa, kuid kõhutäis kurtma ei aja. Ka kulturist Ott Kiivikas nentis VIPidele mõeldud alal, et pühad on pühad ja tuleb nautida seda, mida ette antakse.