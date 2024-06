Ees on nädal, mil tähelepanu keskmes on suhted. Veenus jõuab saatuse teeristile, kuid saab Marsilt palju toetust. Tuleb ka ületada mõned tundlikud kohad suhtlemises.

Tuletan meelde, et allpool on üksnes üldistatud päikesemärgi horoskoop, kuid iga inimene on palju rohkem kui tema päikesemärk. Tõelised vastused peituvad individuaalses sünnikaardis ja kes tunneb sügavamat huvi, võib pöörduda otse minu poole.