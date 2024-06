AITA LEIDA Viljandimaal Karksi külas jäi teadmata kadunuks 33-aastane Mario

SA Kadunud otsib alates 22.06.2024 Viljandimaal Mulgi vallas Karksi külas teadmata kadunuks jäänud 33-aastast Mariot, kelle elu on ohus. Mario jäi kadunuks täna, 22. juuni hommikul kella 07:08 ajal, kui ta lahkus elektritõukerattaga oma elukohast Karksi külas. Tema mobiiltelefon on välja lülitatud.

«Teda on nähtud maanteel liikumas. Äkki on kellegi videoregistraatorisse ta jäänud,» ütleb SA Kadunud tegevjuht Aare Rüütel Elu24-le.

«Vastavalt tunnistajatelt laekunud infole on otsingupiirkond muutunud, milleks on Karksi-Nuiast suund Abja-Paluoja poole. Palve on kõigile täna hommikul kell 07.30 kuni 13.00 sellel maanteel (vt fotot allpool) liiklejatele, kellel on sõidukis videoregistraator, vaadata, kas kadunud mees võis jääda teie registraatori salvestisele ja sellest SA Kadunud 24/7 infotelefonile 6616 776 teada anda,» ütleb Rüütel.