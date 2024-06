22. juuni ööl kell 04.07 algas jooksvas kuutsüklis täiskuufaas, mis jääb kestma kolmeks ja pooleks päevaks. See on energia kulmineerumise aeg, mil emotsioonid voolavad pinnale ning erinevates käimasolevates protsessides võidakse kogeda kõrghetki. Tundlikumad inimesed tunnetavad täiskuuga kaasnevat rahutust tihtipeale juba paar päeva ette.

Seekord saabub täiskuu Kaljukitses 1°06’ ning Eestis jääb see ühendusse langusmärgiga. See tähendab, et Kuuga täpselt vastakuti seisev Päike asub parajasti tõusumärgil. Niisiis on täiskuu teemaks eriti mina versus suhted.