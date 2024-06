«Üks tee on lõppenud, nüüd kõik on alles ees! Üks elu pikk ja kõik, mis selle sees...»

Just nende ridade saatel teatab poliitik Monika Helme ühismeedias, et nende pere kõige pisem on lendu läinud. «Edu ja kordaminekuid sulle, Anna Martina!» soovib ta tütrele, kes lõpetas Tallinna vanalinna hariduskolleegiumi.