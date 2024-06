PAPARATSOFOTOD Vaata, kellega veedab Lauren Padar mõnusalt aega privaatses Kõrvemaa puhkemajas

Maikuus šokeerisid Eestit enda lahkuminemisega kuum paar Tanel ning Lauren Padar. Täpsemalt jagas Tanel Padar postitusi, kus ta süüdistas Laurenit petmises. Lauren ei suutnud pikemalt enam suud kinni hoida ja tegi samuti avaliku postituse, kus kinnitas, et nende kooselu Taneliga on alates aasta algusest läbi. Loe lahkumineku kohta SIIT.

Sellest ajast peale on palju küsimusi tekitanud paari lahkuminemise põhjus. Tanel Padar vihjas sotsiaalmeedias, justkui oleks Lauren truudust murdnud, ent see nädal lajatas Laureni vend Taneli postituse all süüdistava alatooniga kommentaari, kus seisis: «Kas sul oli petmise ajal ka sõrmus sõrmes?» Selle peale kustutas Tanel postituse. Kõmulise postituse kohta saad lugeda SIIT.