ELU25 Juku-Kalle Raid: VIDEO! Suveöö. Vaata, milliseid igihaljaid viise laulis Voldemar Kuslap Nõmme pargis

Aga vast kõige olulisemaks asjaks on Oidi juures tema organiseeritud lauluvõistlus, mis toimus esimest korda juba 1959. aastal ja kus on mõõtu võtnud põlvkondade viisi Eesti ägedaid ja kõigile teada heliloojaid. See võistlus hakkas pärast Oidi surma 1975 kandma nime "Arne Oidi nimeline lauluvõistlus."

Volli Kuslap laulab Nõmmel Ravila (Lõuna) pargis Foto: Juku-Kalle Raid

Voldemar Kuslapi fenomenist

Voldemar Kuslap räägib, et tema jaoks on Arne Oit absoluutselt eriline helilooja. Oit kirjutas tihtilugu laule nii, et mõtles ühele ja kindlale solistile, üsna mitmeid kordi oligi selleks Voldemar.

Oudovas, Venemaal eestlaste külas sündinud Kuslap pajatab, et laulda tahtis ta meeletult juba lapsena – aga kõigepealt õppis ta kutsekoolis kompleksbrigaadide brigadiriks. Seal sattus ta koori ja sealt edasi solistiks. Kui ta saavutas rajooni isetegevusvõistlusel esikoha, tehti talle ettepanek minna tööle Tõrva kultuurimajja, kus ükski direktor polnud varem kaua vastu pidanud.

Ja, meenutades huumoriga, meie kultusfilmis "Mehed ei nuta" mängis Kuslap Kuslapit.

Kaasaegsed meenutasid, et Pärast Voldemar Kuslapi saabumist kihas seal aga varsti elu. Tõrvas tutvus Voldemar Kuslap ka oma esimese lauluõpetaja Mari Kulliga.

Lisaks sellele, et Voldemar on tõeline estraadistaar – vaieldamatult ka praegu, 86-aastaselt – on ta väga hinnatud ooperisolist. Ja, meenutades huumoriga, meie kultusfilmis "Mehed ei nuta" mängis Kuslap Kuslapit.

Mida aga vähem teatakse on Voldemari suur huvi kultuuriloo vastu. Tal on ilmunud kaks mahukat teost "Jalutuskäigud Eesti surnuaedades", mida ajaloo-, koduloo- ja kultuurihuvilisele julgen väga soovitada.