MURETTEKITAV Põlvamaa elaniku väitel on kohalikus poes sagenenud vargused, mille panevad toime lapsed

Elu24 toimetusele saadetud vihjes väidab Põlvamaa elanik, et Ahjal asuvas Illimari Coop Konsumis on sagenenud vargused, mille panevad toime lapsed. Naine, kes vihje saatis, ütleb, et vargustelaine algas sisserännanute perede lastega, kuid nüüd käivad varastamas ka kohalikud lapsed.

«Nimelt on meil Ahjal välismaalaste perekondi, kellel on lapsed. Lapsed varastavad avalikult Ahja poest peamiselt küll maiust, aga muudki. Võtmised on ka videos näha. Vanemad leiavad, et see ei ole nii ja nende lapsi kiusatakse. Karistust alaealistele ei ole. Nüüd siis on ka hakanud meie oma lapsed sama tegema ning kui külastajad kutsuvad neid korrale, siis sõna otseses mõttes hauguvad lapsed vastu,» räägib proua.