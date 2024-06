FOTO Pinkide paigutus Tallinna kortermaja juures tekitab imestust. «Üks tavainimestele ja teine joodikutele?»

«Kui ma ütlesin, et ma soovin rohkem pinke, siis päris sellist lahendust ma ette ei kujutanud...» ütleb tallinlane Sander Facebooki grupis «Linnad ja liikuvus». Ta jagab fotot, millel on näha kahte pinki, mis asetsevad üksteise taga. Sander ütleb Elu24-le, et pingid asuvad Kristiines aadressil Kirsi 3 asuva kortermaja läheduses. Pinkide paiknemine torkab silma, sest pingid asuvad teineteisele liiga lähestikku.