PÄEVAHOROSKOOP 21. juuni: Ambur alustab õhinal ettevõtmisi, Skorpion on vastassoo hulgas populaarne

Võimalusi on mitmekülgseid, julgustki jätkub. Ometi võib sind vallata sisepinge, sul on raske mõistuspäraseid valikuid teha.

Sulle meeldib oma mõtteid väljendada, teiste ees esinedes tähelepanu püüda. On küllalt neid, kes sind imetlevad.

Sul võib sõpradega erimeelsusi tekkida. See, mis teid seob, jääb tahaplaanile, erinevused vaadetes võivad aga küllalt teravalt esile tulla.

Olukordades, mis teisi närvi ajavad, suudad rahumeelseks jääda ja edasi liikumise võimalust näha. Sul on sõpru, kes vajavad toetust.

Vastassoo hulgas oled ilmselt populaarne. Pead oma käitumist kontrolli all hoidma, sest armukadedusest tingitud tülid on kerged tekkima.

Sa ei pruugi suuta teavet õigesti tõlgendada või siis on infomüra nii suur, et see, mis kõige tähtsam, jääb sul kahe silma vahele.