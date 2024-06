VIDEO Viimast trimestrit nautiv suunamudija Katri Kats näitas kasvavat beebikõhtu

«Väikesed totakad videod, millele kunagi suure naeratusega tagasi vaatame... Tegelikult vaatame neid praegu juba suure naeratusega,» jagab suunamudija Katri Kats Instagramis värsket videoklippi kasvavast beebikõhust.

Paar nädalat tagasi postitas Katri Kats seksika foto, millega andis teada, et rasedus on jõudnud viimasesse trimestrisse. «Esimene tundus nagu terve igavik, teine möödus kui silmapilk. Nüüd on veel viimased kolm kuud minna, kuni me oma pisikesega kohtume. Seni olen seda teekonda tõeliselt nautinud,» jagas ta.

Lapseootusest teatasid Balil elavad suunamudijad Katri Kats ja Juhani Särglep tänavu märtsi lõpus. «Saarebeebi liitub meiega selle suve lõpus. Ma armastan sind ja ma armastan meid ja ma ei jõua ära oodata, et saaksime tulevikus oma pisikesega armastust jagada,» kirjutas naine ühismeedias.

Raseduse algus ei kulgenud naisel aga sugugi mitte kergelt. «Esimesed raseduskuud olid väga rasked, mul oli nii halb olla, ma ei suutnud püstigi seista ilma, et mul sees keerama ei hakkaks. Olin enamiku ajast voodis ja õnnetu,» jagas ta avameelselt.

Aprilli keskel andsid nad toreda video vahendusel teada, et perre on sündimas tüdruk. «Meil mõlemal oli soo kohta kõhutunne ja kõhutunne oli õige,» jagasid nad, et tundsidki, et nendega ühineb üks pisike preili.

Katri Kats ja Juhani Särglep on maailmarändurid, kes on olnud koos juba alates 2009. aastast. Viimased aastad on nad elanud Indoneesias Bali saarel.