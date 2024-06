«Meie kesklinna kontorisse on sisse murtud.» Henry ja Maris Kõrvits sattusid suure varguse ohvriks

«Meie kesklinnas asuvasse kontorisse on sisse murtud ja mitmest ruumist kaasa võetud sadu väärtuslikke asju. Ei saa olla võimalik, et ei teatud, kuhu jahile tuldi ja mida jahtima mindi,» kirjutab Maris Kõrvits.

«Lisaks igasugusele kraamile on varastatud suur kogus rariteetseid jalanõusid, karpides tosse, tutikaid, lauaarvuti MAC Hunnik A-Rühma T-särke ja see nimekiri on lõputu!» kirjutab Maris ja lisab, et vargad on märatsedes kõik pahupidi keeranud, mistõttu on raske nimekirja koostada.