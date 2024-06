Ilmar Raag ühistest aegadest Hagi Šeiniga: mitmel korral ütles, et enam ei jõua, aga siis aina jätkas

Ilmar Raag meenutab, et kui nad aastaid tagasi tänu televisioonile kohtusid, oli Hagi Šeinil juba terve normaalse mehe elutöö tehtud. «Ta oli juba siis kaugelt rohkem kui lihtsalt ajakirjanik. Temas oli kõige paremal viisil ühendatud nii eesti kui juudi kultuur ja elutarkus. Seetõttu mulle tunduski, et ta kõndis alati maapinnast veidi kõrgemal. Tema suu läbi kõneles headus,» kirjutab Raag oma mõtiskluses.

«Kord, kui mina hakkasin ETV juhi kohalt lahkuma, ütlesin talle: «Tead, Hagi, kui päris aus olla, siis mul on tunne, et ETV peaks pidevalt uuenema. Kui inimesed liiga kaua jäävad mugavustsooni, tuleb rammestus. Ma näen mitmeid inimesi, kes tegelikult on kaotanud motivatsiooni ja keda tuleks välja vahetada. Aga mina ei taha enam kedagi koondada või vallandada.» Hagi naeratas tasasel moel: «Ilmar, mul oli täpselt sama tunne omal ajal. Majanduslikus mõttes sain aru, et varsti tuleb veel inimesi koondada, aga ma ei tahtnud seda enam teha.» Siin on paradoks,» arutleb Raag ja lisab, et tänu Hagi Šeinile jäi ETV ellu väga keerulistel üleminekuaastatel.

«Tema oli suuresti see, kes mõtles välja, mida tähendab avalik-õiguslik televisioon Eestis. Ta langetas ka raskeid otsuseid, aga ta ei tundnud sellest rõõmu. Ta oli mees nagu missioon. Me tegime koos mõnda aega ka Balti filmi- ja meediakooli. Seejärel läksin mina filmi tegema, aga tema jäi kooli juhtima. Mitmel korral ütles ta, et on vana ja enam ei jõua. Aga siis ta aina jätkas. Ma mõtlesin, et Hagi on igavene,» kirjutab Raag.

2002. aastal valis ringhäälingunõukogu ETV juhatuse esimeheks Ilmar Raagi. Õnnitlemas Hagi Šein. Foto: Peeter Langovits / Scanpix

«Täna ma tean, et Hagi ongi igavene. ERR ja BFM on kui elavad monumendid talle. Ja mulle on alles jäänud tasakaalukuse ja humanismi eeskuju. Alles jääb ka armastus, mida üliõpilased ta suhtes tundsid,» lõpetab ta oma järelehüüde.

Televisioon ühendas

Aastatel 1990–1992 oli Hagi Šein Eesti Televisiooni peadirektori asetäitja ja 1992–1997 Eesti Televisiooni peadirektor, 2000–2012 ringhäälingu- ja rahvusringhäälingunõukogu liige ning 2010–2012 Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) nõukogu esimees, ERRi ühiskondliku nõukogu liige alates 2002.

Ilmar Raag oli Eesti Televisiooni peadirektor aastatel 2002–2005.

Teleajakirjanik, endine ETV peadirektor ja teleteadlane Hagi Šein suri 19. juunil 78 aasta vanuselt.