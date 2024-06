E-piletid on otsas! Jaanipäev toob saartele inimmassid ja pikad praamijärjekorrad

Pole saladus, et mandrieestlased kihelevad jaanipidustuste ajaks Eestimaa saartele ning e-piletid on juba suuresti välja müüdud, mõni koht on veel vaid varahommikul lahkuvatele praamidele.

Juba neljapäevased e-piletid Saaremaale on suuresti välja müüdud, sama on ka reede ja laupäevaga.

Esmaspäeval on aga suur tung tagasi manderile saada ja e-piletid Kuivastu-Virtsu liinil on 24. juuniks välja müüdud.

Foto: Kuvatõmmis praamid.ee lehelt

Ka Hiiumaale on suur tung 21. ja 22. juunil ning e-piletid on juba otsas. Tagasi mandrile soovivad inimesed saada 24. juunil ning e-piletid on juba otsas ka selleks päevaks.

Siiski ei tähenda e-piletite väljamüümine seda, et praamile ei saa. Sadamakassast saab osta pileti üldjärjekorda, kuid pilet ei garanteeri kohta järgmisele reisile.

Rahulikku meelt ja joogivett

«Jaanipäeval suureneb suursaartele reisijate arv eeldatavasti kaks korda võrreldes jaanipäevale eelneva nädalavahetusega,» ütleb TS Laevade teenindus- ja kommertsvaldkonna juht ja juhatuse liige Katrin Aron.

TS Laevade esindaja ütleb, et ettevõte on jaanipäevaks valmis ja üle Väinamere viiakse kõik, kes suursaartele 21. juunil minna soovivad ja sealt 24. juunil tagasi tulevad.