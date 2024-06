«Maailma vanima ameti esindajana võiksid jalad ja suu koomale tõmmata,» vastas endine riigikogu liige Tarmo Kruusimäe Facebooki postituse all ühele naisterahvale. Tuleb välja, et Kruusimäelt sõimukommentaari saanud Elika on hoopiski EKRE liikme elukaaslane ja nüüd nõuab paar poliitikult avalikku vabandust.