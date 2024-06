Reet Linna meenutab lahkunud kolleegi: see, et ma täna ikka veel televisioonis töötan, on tänu Hagi Šeinile

«Kunagi 80ndatel, kui ma juba teles töötasin, siis me tegime Hagiga koos meelelahutussaateid saatejuhina. Äärmiselt sümpaatne oli temaga koos töötada,» mõtiskles Linna ja lisas, et tegemist oli väga targa inimese ja hea juhiga, kes oma alluvatest väga hoolis. «Hagi oli tõesti see, kes pidas lugu kõigist meist. Ta elas meile kaasa, vaatas meie saateid ja oli üks osa meist,» kiitis Linna lahkunud legendi.

Tänaseni ETV-s töötav Linna toob oma meenutuses välja, et ilma Hagi Šeinita poleks tema karjäär võibolla sugugi tänaseni kestnud. «Kunagi, kui mul kõik juhtmed kokku jooksid, kõik sarjad ära lõppesid ja elu läks kuidagi lörri, siis ma tahtsin ära minna. Hagi oli siis programmijuht, ma käisin tema vastuvõtul ja siis ta ütles mulle, et ei, sa ei lähe kuhugi, me jätame su poole kohaga. Toona olid need pühapäevahommikused hommikutelevisioonid... Ütles, et teed seda, võtad aja maha, puhkad ja tuled tagasi. Seda ma tegingi, tulin tagasi ja tegelikult hakkas kõik jälle ülemäge minema. Nii et ma olen Hagile selle eest väga-väga tänulik, et ta oskas mulle mõistuse pähe panna ja mind hoida,» meenutas Linna.