KLIPP «Selge grupijuhi» kampaanias osalev Indrek Tarand: tegelikult on ilma viinata täitsa hea tuju võimalik!

Kui eelmisel aastal pani end kirja 5769 inimest, siis tänavu on end selgeks grupijuhiks registreerinud juba üle 7000 inimese. Viimane päev registreerimiseks on aga täna!

Mõni aeg tagasi käis «Reporter» Tallinna registreerimispunktis, kus teiste hulgas oli end kirja panemas ka Indrek Tarand. Viimane nentis, et otsustas kampaaniast osa võtta ennekõike enesekasvatuslikel eesmärkidel. «See on tore kampaania, ma olen sellest varem ka osa võtnud. Mu meelest see ühendab Eesti rahvast püüdlustes parema tuleviku poole,» lisas ta. «Uskuge mind, tegelikult on ilma viinata täitsa hea tuju võimalik!»