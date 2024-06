Ka Putini vangilaagrit juhib mentaalselt laip Punasel platsil asuvast marmorist välipeldikut meenutavast majakesest.

Vene vangilaagri esimene juht. Viimane foto Leninist, enne kui ka tema laibana mausoleumist riiki juhtima asus Foto: arhiiv

* Putini poolt juhitav vangilaager on suurem: 17 miljonit ruutkilomeetrit, ehkki elamiseks suurem osa sellest territooriumist ei kõlba. Kinnipeetavaid on Putinil kusagil 143 miljonit. Ka Putja vanglal on lipp, vapp ja hümn. Lisaks on neil ka püha sõda.

Ka Putini vangilaagrit juhib mentaalselt laip Punasel platsil asuvast marmorist välipeldikut meenutavast majakesest. Tema oli elusast peast ebastabiilne süfiliitik ja ta nimi on Lenin.

Naiivne suhtumine vangilaagritesse maksab kätte

Otse loomulikult ei viibi üheski ülalmainitud neljas vanglas kõik inimesed kinni vabatahtlikult, vaid nad on lihtsalt laagrisse tööle suunatud.

Ja ometi peab tänases maailmas väga sügavalt meelde jätma, et enamus vanglaelanikest on piisavalt hullud, et oma vanglat maailma parimaks kohaks pidada ning pakatavad soovist suruda sarnane süsteem peale kogu maailmale.

Vangilaagreid mingiks totraks muinasjutuks pidavad inimesed kaotavad valvsuse ja nende riik ühendatakse vangilaagri territooriumiga.

Paraku tuleb üsna sageli ette, et vangilaagreid mingiks totraks muinasjutuks pidavad inimesed kaotavad valvsuse ja nende riik ühendatakse vangilaagri territooriumiga. Putini ja Kimi kohtumise valguses ei tohiks seda tõsiasja unustada.

Mõlemad vangilaagrid on tegelikult majanduslikult nõrgad ning just seepärast tahavadki nende juhid väga, et neid armastataks ja nendega sehvti tehtaks. Kui nad sealjuures ka mõne naabri territooriumi ära ampsavad. Seda väikest asja ei tohiks ju pahaks panna. Austust on rohkem vaja vangilaagrite vastu.

Kimi sõnul on Venemaa «kõige ausam sõber ja liitlane» ning Putin Korea rahva kõige kallim sõber.