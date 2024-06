TASUB TEADA Nendel kuupäevadel sündinud inimesed võivad ületada piire ja sattuda suurtesse segadustesse

Neptuun Kalades on opositsioonis Must Kuu Lilithiga Neitsis.

Oleme võimsas ajaaknas, mis lahustab nii teadlikke kui ebateadlikke illusioone, mida oleme endale loonud ning mis on meie elusid tegelikult saboteerinud. Kuigi see seis võib mõjutada kõiki, puudutab see mõningaid inimesi eriti tugevalt.