Pööripäev on juba iseenesest maagiline aeg, mil päev ulatab ebatavaliselt kaugele öösse ning sellel ajal on piirid erinevate maailmade vahel õhemad. Ent seekordse pööripäeva teeb veelgi erilisemaks, et see jääb hetkel taevas valitseva Neptuuni ja Must Kuu Lilithi opositsiooni keskmesse.