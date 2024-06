GALERII Vägev tuletants ja keskaegne linnasimman! Vaata, millise uhke peoga avati Tallinna uus kõrts

Kõrtsi sisse astudes hakkab ilmselt koheselt silma uhke Sõrmuste Isandast tuntud sõrmus «The One Ring». Sedapuhku on tegemist lühtriks sätitud Euroopa suurima Lord of the Rings kultusfilmist tuntud «sõrmusega». Lühtri loojaks on Rene Puusep. Õhku ahmima panevaid kunstiteoseid on kõrtsis aga veelgi. Näiteks on kõrtsi seintele meisterdanud skulptor Tauno Kangro uhked mõõgad. Käsitööna valminud teosed on kõrtsi jõudnud ka Uku Sakari Keeroja, Eero Heljand ja Tuuli Jõesaar kunstivaramust.