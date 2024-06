Anu Saagim eksabikaasast Ristomattist: kogu olukord hooldekodus on niivõrd raske, see pole inimväärne elu

Seltskonnatäht Anu Saagim ja moelooja Ristomatti Ratia lahutasid oma kauakestnud abielu 2016. aastal, kuid tänaseni on eksabikaasad häid suhteid hoidnud. «Kogu olukord hooldekodus on niivõrd raske,» kirjeldab Anu Soome väljaandele Seiska, kuidas külaskäigud hooldekodusse on talle väga rasked läbielamised.