SUUR GALERII Ongi kõik! Meenuta äsja viimast korda eetris olnud saate «Roaldi retked» eredamaid hetki

Aasta oli siis 2019, kui teleajakirjanik Roald Johannson põrutas oma uue reisisaatega «Roaldi retked» maailma eksootilistesse paikadesse. Eriti vingeks tegi saatesarja see, et Roald kohtas oma reisidel eestlasi, kes on oma koha leidnud just välismaal.