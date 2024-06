KUULA Alika järel superstaarisaates teiseks jäänud Wanda-Helene Ollep puhub karjäärile hoogu sisse värske looga

Wanda-Helene räägib, et loo kirjutasid algselt Steven Ilves, Merili Käsper ja Emili Jürgens ühes laulukirjutamise laagris. «Kui Steven mulle selle demo saatis, meeldis mulle loo sõnum kohe. Sain omalt poolt veel sõnu juurde kirjutada ja nii see valmis saigi,» jutustab ta laulu sünnist.

Lisaks on lauljatar peale superstaarisaadet saanud ka mitmeid pakkumisi, et oma näitlejaoskused proovile panna. Tänaseks on filmitud Arbo Tammiksaare telesarja «Naised saunas rääkisid» kaks hooaega, samuti on andekas neiu kaasa teinud episoodilises rollis sarjas «Papsid». Eelmisel sügisel lõi ta kaasa ka viimases Lotte muusikalis, mis etendus Unibet Arenal.