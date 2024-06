Popstaar Justin Timberlake võeti vahi alla

TMZ kirjutab, et Timberlake tabati roolist klaasistunud pilguga ning tema hingeõhust oli tunda alkoholi. Väidetavalt keeldus Timberlake esialgu ka alkomeetrisse puhumast. TMZ vahendab samuti, et mitmed Justini sõbrad tulid väidetavalt sündmuskohale ja püüdsid veenda politseinikke, et nad laseks juhtunul minna. Politseinikud keeldusid ning Justin pandi käeraudadesse ja arreteeriti.