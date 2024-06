ELU25 Kakk Valter: abiks noorele roosale sotsialistile täiskasvanuks saamisel

Sotsialistide „õilsate kavatsuste“ kaasprodukt on ka igasuguse majandusliku motivatsiooni hävitamine. Kujuta ette, et sa tahad avada oma – no ma ei tea – limonaadi müügileti, aga siis tuleb valitsus ja võtab pool või enam su sidrunitest ära , sest, noh, see on ainult õiglane, eks? Sotsialistlike poliitikatega kaotab limonaad oma värskuse ja äkki polegi enam kedagi, kes tahaks neid sidruneid pigistada. Kes oleks arvanud, et edu maksustamine jätab meile kõigile hapuka järelmaitse suhu? Ei, maksud on vajalikud küll, kuid need peavad olema sellised, et limonaaditegijad teevad seda limpsi hea meelega! Sotsialistid aga ei oska maksudega piiri pidada!

Mitte keegi pole näinud maksejõulist roosat dollarit Foto: arhiiv

Hindade moonutused

Hindade moonutused ja defitsiit on samuti sotsialismiga kaasas käivad nähtused. Te ilmselt pole proovinud õitsva sotsialistliku puuduse ajal tualettpaberit osta? Mina olen! See on umbes sama keeruline kui nõela otsimine heinakuhjast, välja arvatud see, et heinakuhja asemel on bürokraatia ja nõel on sinu põhivajadused.