MÖÖDARÄÄKIMINE? Loomi abistav mittetulundusühing ning Lukuabi Pärnus peavad ühismeedias inetut sõda hätta sattunud vanahärra tõttu

«Kas on Pärnus meest, kes oskab korteriust lahti muukida nii, et ei tekiks suuri kahjustusi?» kirjutab MTÜ Aita Mind Koju Facebookis. See abipalve tehti seetõttu, et üks vanahärra oma koeraga ei pääsenud enam tuppa ning istus õnnetult kortermaja trepi peal. Postituse juurde lisati ka pilt hallipäisest vanahärrast.