TOHOH Tuntud blogipaar korraldab Tiskre suurima hoovirestorani, kohapeal esineb ansambel Respekt

«Ega mul on vaja kogu aeg jah, et kümme projekti oleks korraga laual, muidu on mul igav,» naerab Mari-Leen.

«Alles aprillis aitasin avada Itaalia restorani, juulis ootab ees «Eesti kuulsaim eestlane» pidu ja augustisse planeerin tõesti Tiskre kõige suuremat hoovirestorani,» nendib ta. Mari-Leen ei plaaninud alguses asja üldse nii suurelt ette võtta: «Algul mõtlesin, et võtame paari naabriga punti, aga sellest rääkides lõid mitmel silmad särama ja nüüd on juba kuus peret kaasa löömas, mis on mega äge, sest nii saame me veel suurema hooviresto teha, kui alguses mõtlesin.»