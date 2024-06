ÜLESKUTSE Tuntud sisutuspood IKEA tuleb koos laulja Hanna Martinsoniga inimestele tasuta appi

Eriliseks teeb telesaate see, et vaatajad ei saa mitte ainult kaasa elada värskenduskuuri kulgemisele, vaid ka kõrva taha panna sisekujundajate nippe ja nõuandeid, mida oma kodus rakendada.

«Vastavalt IKEA viimasele koduse elu uuringule väidab 60 protsenti Eesti elanikest, et kodu on nende lemmikkoht. Veelgi enam – iga neljas eestimaalane on seisukohal, et kodu paremaks tegemine on üks tegevusi, mis neile kodus kõige enam rõõmu pakub, ja üle poole küsitletutest plaanivad järgmise kahe aasta jooksul kas kolida või praegust elamist värskendada. Seetõttu õpetab IKEA sisekujundajate tiim uue telesaate vaatajaid oma kodu paremaks tegema ja jagab inspireerivaid ideid ning praktilisi näpunäiteid päris kodude ja tegelike elutingimuste põhjal, millega paljudel on lihtne samastuda,» ütleb IKEA sisekujundajate juht Brita Mikvere.