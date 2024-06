Jalkafännidele teevad tuska EM mänge katkestavad reklaamid: asi on põhimõttes, see võtab tähtsa osa atmosfäärist ära!

Jalgpalli Euroopa meistrivõistlused toimuvad Saksamaal 14. juunist kuni 14. juulini. Kõikidel Eesti jalkafännidel on võimalik mänge näha nii ETV kui TV3 vahendusel. Nädalaid tagasi saadetud pressiteates seisis, et kell 16 ja 19 algavaid mänge vahendab telekanal TV3 ning kõik kell 22 algavad kohtumised on nähtavad kanalil ETV ja ETV+.

Redditis väljendasid aga mitmed jalkafännid pahameelt, et TV3 ülekannete ajal varjutavad mänge reklaamid. «Mängu ajal õnneks ei näita, aga praegu Hispaania-Horvaatia mängu ajal näidati hümnid ära ja siis reklaam peale, ei näinud koosseisu, kohtunikke, kaptenite käesurumist ega midagi,» kurdab üks. «Tundub võib-olla, et vingun mitte millegi üle, aga asi on põhimõttes. Mul on tunne, et see võtab tähtsa osa atmosfäärist ära. Kas kellelgi veel see tunne?» uuris postituse autor.