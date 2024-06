REPORTAAŽ Krõbedad toiduhinnad festivalidel eestlasi ei heiduta: väliüritustel on 67 eurot söögi eest normaalne

Üritusele oli kohale tulnud ka seltskonnastaar Brigitte Susanne Hunt koos ilutegijast sõbranna Krislin Kuuskemaaga ning koos nauditi teineteise seltskonda ja alkoholivaba mulli. «See kõik on sellepärast, et mu sõbranna on juba kaks aastat karsklane olnud,» nendib Hunt ja lisab, et suvel on plaanis tal erinevatel festivalidel osaleda.