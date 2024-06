Seekord avame kosmilised armuniidid Hendrik Sal-Salleri ja tema kauni kaasa Merille Madibergi vahel. Mis on need armastajad kokku toonud?

Hendrik Sal-Salleri kõrval on nähtud juba mõni aasta kaunist näitsikust, Merille Madibergi , kes on mehest 29 aastat noorem. Inimestes tekitab selline vanusevahe igasuguseid mõtteid, aga astroloogia võib tuua välja, mis kahte inimest tegelikult seob.

Taevaseisud peegeldavad maapeal toimuvat, kuid loomulikult iseenesest ühtegi suhet ei lõhu ega loo. Need aitavad mõista, millised dünaamikad kahe inimese vahel tekivad ning miks võib tekkida ühel 58-aastasel mehel lähedasem side just selle 29-aastase naisega ning mitte mõne teisega – ja vastupidi ka. Ilmselgelt on need kaks inimest teineteist ära tundnud.