«NII IDEAALSED!» Valgamaa proua sai esimese kukeseenesaagi

«Minu saak Valgamaal,» ütleb Liidia Facebooki grupis «Seenehuvilised» ning jagab fotot esimestest kukeseentest, mille ta korjas reedel, 14. juunil. Ta tõdeb, et seeni on veel väga vähe ja neid leidub ilma samblata kohtades. «Suure sambla sees pole veel midagi, ainult teeradadel ja ilma samblata kohtades, aga hakkab tasapisi tulema,» avaldab proua lisades, et pisikesed kukeseened on väga head eriti marineerimiseks.