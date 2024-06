FOTO Valgamaa proua sai esimese kukeseenesaagi. «Nii ideaalsed!»

«Minu saak Valgamaal,» ütleb Liidia Facebooki grupis «Seenehuvilised» ning jagab fotot esimestest kukeseentest, mille ta korjas reedel, 14. juunil. Ta tõdeb, et seeni on veel väga vähe ja neid leidub ilma samblata kohtades. «Suure sambla sees pole veel midagi, ainult teeradadel ja ilma samblata kohtades, aga hakkab tasapisi tulema,» avaldab proua lisades, et pisikesed kukeseened on väga head eriti marineerimiseks.

Esimesed kukeseened, korjatud 14.06.2024 Foto: Erakogu

«Nii väiksed veel. Lasnud paar päeva kasvada, aga kindlasti ülihead,» ütleb üks kommenteerija. Liidia aga vastab talle, et kui ta neid ära poleks korjanud, oleks järgmisel päeval keegi teine need endale võtnud, sest tegemist on rahvarohke kohaga.

Üks seenehuviline jagab kommentaarides, et tema leidis kukeseeni Tõrvast.

«Nii ideaalsed!», «Õnneseen oled!» öeldakse Liidiale.