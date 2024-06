Walesi printsess Catherine osaleb sel laupäeval iga-aastasel Trooping Of The Colour pidustustel ehk lipu vastuvõtmise tseremoonial, millega tähistatakse Ühendkuningriigi monarhi sünnipäeva.

See on printsessi esimene avalik esinemine sel aastal pärast vähidiagnoosi saamist ja kõhuoperatsiooni jaanuaris. Siiski ütleb Catherine, et tema ravi on endiselt pooleli ja jätkub veel paar kuud.